Onlar dünyanın 20 ƏNİDİR - FOTOSESSİYA

Təbiətdə möhtəşəmliyi ilə izləyənləri heyrətləndirən təbii gözəlliklər çoxdur.

1-Dünyanın ən yüksək şəlaləsi-Anhel-Venesuela-1000m







2-Dünyanın ən uzun çayı-Nil-Afrika-6670 km





3-Dünyanın ən yüksək dağı-Everest-Asiya-8848 m.









4-Dünyanın ən böyük çölü-Böyük səhra çölü-Afrika







5-Dünyanın ən böyük yanar dağı-Tambora-İndoneziya.









6-Dünyanın ən böyük bəndi-Çin-3035m genişlik, 175m dərinlik.









7 Dünyanın ən böyük gölü-Xəzər dənizi-Orta Asiya-394.299kv.km







10-Dünyanın ən böyük adası-Qrelandiya-2.175.597kv.km





11-Dünyanın ən isti yeri-Əl-Əzizyah-Liviya-57.7 C.







12-Dünyanın ən soyuq yeri-Vostok II-89.2 C.







13-Dünyada ən çox əhaliyə malik olan ölkə-Çin-1.237.000.000







14-Dünyanın ən geniş ərazili ölkəsi-Rusiya-10.610.083kv.km







15-Dünyanın ən kiçik ölkəsi-Vatikan-0.272kv.km





16-Dünyanın ən böyük meqapolisi-Tokio-26.000.000nəfər







17-Dünyanın ən uzun dəmir yol tuneli-Seikan-Yaponiya-53.09 km









18-Dünyanın ən uzun kanalı-Panama kanalı-81.5km







19-Dünyanın ən alçaq yerləşmə yeri-Kalipatria, Kaliforniya ABŞ-dəniz səviyyəsindən 54m. aşağıda







20-Dünyanın ən yüksək binası- Dubay Qülləsi-Dubay Əmirliyi-818m

