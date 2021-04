“Guardian” qəzetinin “BMT Süveyş kanalına alternativ kanal yaradır” barədə xəbəri 1 aprel zarafatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qəzetdən açıqlama verilib.

Xatırladaq ki, ötən gün yayılan xəbərdə “Ever Given” gəmisinin Süveyş kanalında saya oturmasından sonra BMT-nin yeni kanal çəkmək üçün hərəkətə keçdiyi yazılmışdı. Xəbərə görə, “2-ci Süveyş” planı 5 il ərzində həyata keçirilməli idi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

