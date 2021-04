Məşhur aktrisa Ceren Yılmaz, sosial media hesabından koronavirusa tutulduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fox tv-də yayımlanan 'Zümrüdüanka' serialı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxan 30 yaşlı aktrisa Ceren Yılmaz xəstəxanada müalicəsi davam etdirir. O, yaxınlarından onun üçün dua etmələrini istəyib.

