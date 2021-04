Yeni doğulan körpənin cinsi orqanına baxan həkimlər DƏHŞƏTƏ GƏLDİ - İNANILMAZ

İraqda tibb tarixində ilk yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyaya gələn oğlan uşağının 3 cinsi orqanı olub. Bildirilir ki, tibbdə “triphallia” adlanan bu vəziyyət ilk dəfədir yaşanır. Uşaq əməliyyat edilib. Nisbətən kiçik olan 2-ci və 3-cü cinsi orqanlar kəsilib. Uşağın vəziyyəti normaldır. Həkimlərin sözlərinə görə, uşağın 2-ci və 3-cü cinsi orqanları tamamilə fəaliyyətsiz olub.

Qeyd edək ki, bu günə qədər iki cinsi (diphallia ) orqanla dünyaya gələn uşaqlar olub.

Qeydiyyatda iki cinsi orqanla dünyaya gələn 1000-ə qədər körpənin olduğu bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.