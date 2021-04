Rusiyadan müharibə açıqlaması - Vəziyyət qorxulu həddə çatıb

“ABŞ Ukraynaya hərbçi göndərsə Rusiya əlavə tədbirlər görmək məcburiyyətində qalacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kemlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukraynaya amerikalı hərbçilərin gəlməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək. Peskovun sözlərinə görə, Moskva təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əlavə addımlar atmaqdan çəkinməyəcək:



“Rusiyanın Donbassda bağlı təklifi son dərəcə konstruktivdir. Moskva görmək istədiyini deyil reallıqları dilə gətirir. Təəssüflər olsun ki, Donbassdakı təmas xəttində vəziyyət qorxuludur”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

