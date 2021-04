Fransada İslam dininə qarşı bəyanatların geniş yayıldığı vaxtda fransız senator Etser Benbassa müsəlmanlara dəstək ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o müsəlmanlara qarşı qanun layihələrinə dəstək verənləri tənqid edib. “Müsəlmanların normal şəkildə həyat yaşamasına imkan verilmir” deyən senator, etirazını ifadə edib:

“Müsəlmanlardan nə istəyirsiz? Bilmək istəyirəm. Hər gün yeni problem ortaya atılır”.

Anar Türkeş Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.