Ermənistandan MÜHARİBƏ SƏDALARI - Qarabağda yeni qarşıdurma istisna deyil

“Müharibənin bitmədiyi fikri ilə razı deyiləm. Müharibə bitdi, barışıq elan edildi və genişmiqyaslı döyüş əməliyyatları aparılmır. Ancaq bu, yeni bir müharibənin istisna edildiyi anlamına gəlmir”.

Metbuat.az news.arm-a istinadən xəbər verir ki, bunu Qafqaz İnstitutunun direktoru, politoloq Aleksandr İskandaryan aprelin 2-də jurnalistlərlə görüşündə deyib. O bildirib ki, bu gün Azərbaycan, zəfərdən qazandığı bütün dividentləri almağa çalışır.

“Müharibədən sonra, burada həll olunması gərəkli birinci məsələ Arsax ilə olan təmas xəttidir. İkinci qaçan məhbusların tutulması, üçüncü məsələ isə azərbaycanlıların nəzarətinə almağa çalışdıqları Laçın dəhlizindəki rabitə strategiyasıdır. Başqa bir önəmli məsələ Mehri ilə bağlıdır. Burada Türkiyənin ehtiyac duyduğu seçimi təsdiqləməyə çalışacaqlar. Bu iqtisadi deyil, siyasi bir layihədir ”.

Ermənistanın hakimiyyətinə gəldikdə isə İskandaryan deyib ki, qapalı qapılar arxasında nəyin isə baş verdiyi aşkar görünür, amma cəmiyyətə bu barədə heç bir söz deyilmir.

“Bununla belə, Ermənistanın öz maraqlarını qorumaq üçün kifayət qədər resursu, köməyi yoxdur. Məğlubiyyətdən sonra danışıq aparanların mənafelərini irəli sürmək üçün güvənəcək mənbələri yoxdur. Bu mənbələrin bərpa edilməsi lazımdır. Hal-hazırda belə imkanlar yoxdur”-deyə İskandaryan bildirib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

