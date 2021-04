Ümumdünya Səhiyyə təşkilatı Çin mənşəli peyvəndlərin etibarlı olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, Sinopharm və Sinovac peyvəndləri koronavirusa qarşı təsirlidir. Bildirilib ki, Çin hökuməti peyvənd barədə məlumatları təşkilatla paylaşıb. Araşdırmalardan sonra ÜST Çin mənşəli peyvəndlərin etibarlı olduğu qənaətinə gəlib.



Qeyd edək ki, Türkiyə, Azərbaycan və digər ölkələr Çin mənşəli peyvəndlərə üstünlük verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

