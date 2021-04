Bakıda müəllim koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tahir Hacıyev adına 252 nömrəli orta məktəbin ingilis dili müəllimi Nərminə Əliyeva koronavirusdan vəfat edib.

Qeyd edək ki, N.Əliyevanın həyat yoldaşı Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olub.

Allah rəhmət eləsin.

