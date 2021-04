“İran nüvə proqramını gizli şəkildə icra edir”.

Metbuat az Röyters agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yayımladığı hesabatda belə deyilir. Məlumata görə, İran Natanz stansiyasında uranın zənginləşdirilməsinə dair işləri davam etdirir.

Hesabatın İranın Çin, Rusiya və 3 Avropa ölkəsi ilə görüş ərəfəsində yayımlanması diqqət çəkir.Toplantı gələn həftə Vyanada təşkil ediləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

