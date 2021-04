Cozef Bayden Ukraynaya səfər etmək istəyir

ABŞ prezidenti Cozef Bayden Ukraynaya səfər etməyə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak bildirib. Bu gün Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə ABŞ lideri Cozef Bayden arasında ilk telefon söhbəti olub.

"Prezident Bayden Ukraynanı hərtərəfli dəstəkləyir, onun komandası isə Zelenskinin islahat məsələlərində hər şeyi qiymətləndirir. Cozef Bayden əlavə edib ki, Ukraynaya yenidən səfər etmək imkanını gözləyir, həmçinin Ukrayna parlamentində öz çıxışını xatırladı", - Yermak feysbukdakı səhifəsində yazıb.

ABŞ-ın Ağ Evin saytında yerləşdirilən məlumata görə, Bayden və Zelenski müstəqilliyin əhəmiyyəti və Ukraynanın ərazi bütövlüyü haqqında danışıblar.

Ölkə liderləri ümumi demokratik dəyərlərə əsaslandırılan islahatlar proqramları üzərində birgə işləyəcəklərini təsdiqləyiblər.

Bundan başqa, Bayden və Zelenski Birləşmiş Ştatların və Ukraynanın pandemiyanın qarşısının alınması, həmçinin regionda demokratiyanın gücləndirilməsi istiqamətində sıx əməkdaşlıq haqqında danışıblar. / Report

