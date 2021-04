Rusiyalı kosmonavt Yuri Qaqarinin kosmosa ilk uçuşunun videoyazısı ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, video Ümumrusiya Televiziya və Radio Yayımları Elmi-Tədqiqat İnstitutunun arxivindən tapılıb.

Kadrlarda Qaqarin göyərtədən öz vəziyyəti barədə məruzə etdiyi görünür.

“Çəkisizlik hissi maraqlıdır. Hər şey üzür. Gözəllik. Maraqlıdır”, - kosmonavt deyir.

