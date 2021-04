Yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan sürücü qəza şəraiti yaradıb.

Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə videogörüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Belə ki, Xaldan-Şəki yolunda lentə alınan görüntülərdə yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil yolun digər hərəkət zolağına keçərək qəza şəraiti yaradıb.

Qarşı zolaqdan gələn avtomobilin sürücüsünün ayıq-sayıqlığı nəticəsində son anda qəzanın qarşısı alınıb.

Həmin görünütləri təqdim edirik:

