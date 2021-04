Ermənistan tərəfi ikinci Qarabağ müharibəsində məhv edilmiş daha 54 hərbçisinin adını açıqlayıb.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bununla da erməni tərəfinin rəsmən açıqladığı itkilərinin sayı 2836 nəfərə çatıb.



Xatırladaq ki, atəşkəsdən sonra Ermənstan işğaldan azad edilmiş ərazilərdən 1527 meyit aşkarlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.