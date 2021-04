Hazırda Vətən müharibəsində yaralanan hərbçilərimizdən 59-nun müalicəsi hospitallarda davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən brifinqdə Müdafiə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən tibb xidməti polkovniki Firuddin Nəbiyev deyib.

O bildirib ki, yaralı qazilər Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında və Bilgəhdəki hospitalda müalicə alırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.