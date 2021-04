Nazirdən məktəblərlə bağlı ŞAD XƏBƏR

Növbəti tədris ilindən əvvəlki ənənəvi tədrisə qayıda bilərik. Lakin bu, cəmiyyətin vaksinasiyası ilə mümkündür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev “Facebook” üzərindən tədrisin təşkilinə dair verilmiş qərarla əlaqədar ictimaiyyəti və medianı maraqlandıran sualları cavablandırarkən deyib.



“İnsanlarımıza, xüsusilə yaşlı şəxslərə vaksin vurulması xəstəliyə yoluxmamağa və ağırlaşmamalara səbəb olur. Artıq 600 mindən çox şəxs vaksin vurulub. Heç nə olmayıbsa, deməli, vaksin təhlükəsizdir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.