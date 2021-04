Bakıda gənc qız naməlum səbəbdən intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şahidlərinin ölkə.az-a verdiyi məlumata əsasən, hadisə Bakının Əhmədli metrostansiya yaxınlığında baş verib.

Gənc qız binadan özünü ataraq intihar edib.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.