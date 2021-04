Bu görüntülər Ermənistanı qarışdırdı - VİDEO

Ermənistan "yumurta böhranı" ilə üzləşib.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, son günlər ölkədə yumurta qıtlığı yaranıb. Xüsusən də paytaxt İrəvanın mağazalarında yumurta tapmaq mümkün deyil.



"Qiyməti 220-230 drama qalxmış yumurtanı almaq müşkilə çevrilib. Mağazaya gələn məhsul dərhal satılır. İrəvandakı mağazalar və supermarketlərdə yumurtanı tamamilə yığışdırıblar. Pasxa ərəfəsində şəhər sakinləri çarəsiz vəziyyətdə qalıblar", - deyə erməni KİV-ləri yazıb.



Xatırladaq ki, son günlər Ermənistanda yumurtanın qiyməti kəskin bahalaşıb. Belə ki, əvvəllər 60-70 drama satılan yumurta 220-230 drama qalxıb. Aidiyyəti dövlət qurumları bazarda yoxlamalar aparıldığını, bəzi istehsalçıları cərimə etdiklərini açıqlayıb. Ancaq problem hələ də həll olunmayıb.

