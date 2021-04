Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev Antalyada keçirilən "Böyük dəbilqə" turnirinin qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmanmı final görüşündə yaponiyalı dünya çempionu Aaron Volfla üz-üzə gəlib. Rəqibini məğlub edən Zelim Katsoyev çempion tituluna sahib olub.

