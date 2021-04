Samuxda evdə qaz sızması partlayışa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki hadisə rayonun Alıuşağı kəndində qeydə alınıb.

Partlayış nəticəsində ağır yanıq xəsarətləri alan orta yaşlı qadın xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır odluğu bildirilir. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.