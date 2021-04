Bu maskaların istifadəsi QADAĞAN EDİLDİ

Kanadada qrafen (karbonun pətək formasında birləşərək əmələ gətirdiyi təbəqə) yaradan maskaların istifadəsi qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Kanada Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sözügedən maskalar sağlamlığı təhlükə altına atdığından onların istehsalı və ixracatı tamamilə dayandırılıb.

Həmin askalar üzərində aparılan ilkin araşdırmalar zamanı, qrafen hissəciklərinin ağciyərlərdə toksiki təsir yaratdığı aşkar edilib. Nanotexnologiya vasitəsilə istehsal edilən maskalar daha çox Kanada və Hindistanda istifadə edilir.

