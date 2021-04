Azərbaycanda 16 yaşlı qız görün nəyə görə intihar edib - ŞOK DETALLAR

Lənkəran şəhərində intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın report-a istinadən məlumatına görə, hadisə rayonun Girdəni kəndində baş verib.

Belə ki, 2005-ci il təvəllüdlü Monika Cəbrayıl qızı Hüseynzadə yardımçı tikilidə özünü asaraq intihar edib.

Belə ki, 103 Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasına damdan yıxılaraq xəsarət alma ilə bağlı çağırış olub.

Əldə etdiyimiz məlumata əsasən M.Hüseynzadə yetiklink yaşına çatmasa da bir müddət əvvəl ona elçi gəlib və ailə üzvləri bu izdivaca razılaşmayıblar.

Bundan sonra qızda psixoloji narahatlıqlar yaranıb.

Faktla bağlı rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.



