Tbilisidə etiraz aksiyası: Komendant saatının ləğvi tələb edilir

Gürcüstan əhalisi koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə məqsədilə ötən ilin noyabr ayından tətbiq olunan komendant saatının ləğvini tələb edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün paytaxt Tbilisidə yerli sakinlər bununla əlaqədar aksiya keçiriblər.



Vətəndaş hərəkatı nümayəndələri və müxalifət fəallarının da qatıldığı aksiya Parlamentə doğru yürüşlə başlayıb. Rustaveli prospektində avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb.



Yürüş iştirakçıları ölkədə komendant saatının və karantin cərimələrinin ləğv olunmasını tələb ediblər. Aksiyaların davam etdiriləcəyi bildirilib.









You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.