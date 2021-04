“Qalatasaray” biabırçı şəkildə məğlub oldu

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 32-ci tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə dörd qarşılaşma baş tutub.

Turun açılış matçında turnir cədvəlinin son sıralarında yer alan “Kayserispor” doğma meydanda “Göztəpə”ni qəbul edib. Tərəflər bu oyundan hərəyə 1 qol və 1 xalla ayrılıblar. “Rizəspor” – “Fatih Karagümrük” və “Sivasspor” – “Trabzonspor” oyunlarında ümumiyyətlə qapılara qol vurulmayıb.

Çempionluq uğrunda mübarizə aparan “Qalatasaray” bu turda çətin “Hatayspor” səfərinə yollanıb. İstanbul nəhəngi bu görüşdə darmadağına üzülüb.

