ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatında evdə təşkil olunan qonaqlığa qatılanlara qarşı təşkil olunan silahlı hücum nəticəsində üç nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vilminqton şəhərində baş verən hadisədə daha dörd nəfər yaralanıb.

Yaralılar yaxınlıqdakı Nyu-Hannover Bölgə Tibb Mərkəzində müalicə olunurlar.

Vilminqton Polis Departamenti hadisənin səbəbi və hücum edən şəxsin kimliyini araşdırır.

