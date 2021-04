Xəbər verdiyimi kimi xalq artisti Rafiq Hüseynov (Rəmiş) yanvarın 28-də Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu gün xalq artisti Mənsum İbrahimov Rəmişi xəstəxanada ziyarət edib.

O, bununla bağlı məlumatı sosial şəbəkədə Rəmişlə birgə şəkil paylaşaraq verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.