"Ağlıma intihar, özümü kəsib-doğramaq gəlirdi" - Kərim

“Atamı, sonra da anamı itirdim. Artıq itirməkdən qorxuram. Evdə bir divanım var, ora təsəlli yerimdir. Məndən başqa heç kim oturmur o divanda. Orada təsəlli tapıram. Ölənlə heç kim ölmür. Amma ölmüş kimi birş ey olursan”.

Metbuat.az "axşam.az"a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Kərim Abbasov “ATV maqazin onlarla” proqramında yer alan “33 sual” rubrikasının qonağı olarkən deyib.

İfaçı yaşadığı hadisələrin onun üçün çox ağır olduğunu, intihar etmək istədiyini bildirib:

“Belə hadisələrdən sonra möhkəm olmursan, daha da sınırsan. İnsan daha da həssas olur. Anlayırsan ki, bu gün atan, anan rəhmətə gedib və sabah növbə səndədir. Bu ölümdən sənin üçün də var. O, sənə yaxınlaşır. Hərdən ailəm haqqında kadrlar gəlir gözümün qabağına ki, birdən onlara nəsə olar. Mən nə edərəm?

O ərəfədə ağlıma intihar, özümü kəsib-doğramaq gəlirdi ki, onlar yoxdursa, mən də yoxam. Onlara bir şey olsa bilin ki, Kərim də öldü. Ona görə ki, mən qardaşımı itirmişəm və atam, anam nələr çəkib görmüşəm. Oğlumu hər gecə öpməsəm dayana bilmərəm. Bağçaya mənsiz getmir. Anası onu gətirməyə gedəndə gəlmir bağçadan, deyir, atam gəlsin aparsın.

Bu günə qədər çox əziyyətlər çəkmişəm. Güclü insanam. Hansı çətinliklərdən keçdim və Kərim oldum. Fəhlə balası idim, amma indi Azərbaycan estradasının ulduzuyam. Buna görə də özümlə fəxr edirəm”.

