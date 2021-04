Mark Sukerberqin telefon nömrəsi internetdə yayılıb

"Facebook” sosial şəbəkəsinin qurucusu Mark Sukerberq məlumatları yayılan 533 milyon istifadəçidən biri olub.

Metbuat.az xəbər verir ki,"The New York Post” xəbər verir ki, milyarderin telefon nömrəsi müxtəlif onlayn resurslarda paylaşılıb.

Xəbərə görə, diqqətli "Twitter” istifadəçilərindən biri yayılan məlumatlar siyahısında M.Sukerberqin telefon nömrəsini görüb və dərhal səhifənin ekran şəklini (skrinşotunu) çəkərək öz hesabında paylaşıb.

Xatırladaq ki, dünən "Business Insider” nəşri 106 ölkədən olan 533 milyon "Facebook” istifadəçisinin şəxsi məlumatları və telefon nömrələrinin internetdə açıq şəkildə yayımlanması barədə məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, ən çox ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiyadan olan "Facebook” istifadəçiləri zərər çəkib.

Yayılan məlumatlar sırasına sosial şəbəkə istifadəçilərinin adları, yaşadığı ünvan, doğum tarixləri və telefon nömrələri daxildir.

Qeyd olunur ki, "Facebook” rəhbərliyi məsələ ilə əlaqədar göndərilən sorğuya cavab verməyib.

