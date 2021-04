“Qarabağ” yenidən liderliyə yüksəldi

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 21-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son matçı "Qarabağ" komandası ilə "Keşlə" arasında baş tutub. "ASK Arena"da keçirilən görüş 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.



Bu nəticədən sonra xallarının sayını 43-ə çatdıran Ağdam təmsilçisi turnir cədvəlində liderliyə yüksəlib. "Keşlə" klubu isə 18 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.



21-ci turun nəticələri:



“Keşlə” – “Qarabağ” - 1:1



“Sabah” –“ Qəbələ” - 1:0



“Neftçi” – “Sumqayıt” - 0:2



“Səbail” – “Zirə” - 0:0





