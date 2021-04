Xırdalan şəhərində kütləvi dava olub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, şəhərin Heydər Əliyev prpspektində baş verən dava zamanı polis əməkdaşı bıçaqlanıb.



Yaralı polis xəstəxanaya aparılıb.

Saxlanılanlar var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.