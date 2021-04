Evində tapdığı boşluğa düşdü - GÖRDÜKLƏRİNƏ İNANMADI / FOTOLAR

ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yaşayan Laytl adı şəxs evinin altında sığınacaq kəşf edib.

Metbuat.az sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, sığınacağın 1950-ci ilə aid olduğu güman edilir.

Məlumata görə, evin ortasındakı kiçik qapağı açan amerikalı, gizli tunelin olduğunu aşkar edib.

Tunel ilə zirzəmiyə düşən şəxs, sığınacağa daxil olub. Mütəxssislərin sözlərinə görə, sığınacaq nüvə hücumlarından müdafiə olunmaq üçün hazırlanıb.

2-ci dünya müharibəsindən sonra amerikalılar hücumlardan qorunmaq üçün belə üsullara əl atıblar.

Ətrafda yaşayan sakinlər sığınacağa baş çəkmək üçün evə axın edir.

