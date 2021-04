Hindistanda maska taxmayanlara qarşı tətbiq edilən qadağa böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis karantin qaydalarını pozan şəxslərə “qaz kimi yerimək” cəzasını tətbiq edib.

