Bağçalarla bağlı SEVİNDİRİCİ XƏBƏR! Bu tarixdən...

Xəbər verdiyimiz kimi bu gün Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda yerləşən dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təhsil naziri Emin Əmrullayevin aprelin 3-də feysbuk səhifəsində “Pandemiya dövründə tədrisin təşkili” mövzusunda sualları cavablandırarkən bağçaların bağlanmayacağını və fəaliyyətlərini davam etdirəcəyini desə də, bu gün Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda yerləşən bir çox məktəbəqədər təhsil müəssisələrində bağçalar fəaliyyət göstərməyib.

Bağçaların vaksinasiya məqsədi ilə bağlandığı barədə hələ 2 gün öncədən valideynlərə xəbərdarlıqlar da edilib. Ciddi narazılığına səbəb olan fakt ilə bağlı Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Cəsarət Valehov bildirib ki, bağçalararla bağlı qısa müddət ərzində təfərrüat tam aydın olacaq.

Qeyd edək ki, Yasamal rayonunda yerləşən bağçalardan artıq sabahdan tədrisin bərpa olunması barədə valideynlərə məlumatlar göndərilməyə başlanılıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.