Ramazan ayı ilə bağlı Kəbədə ənənəvi yenilənmə işləri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rəsmi açıqlamada deyilir. Məlumata görə, yenilənmə işlərinə 14 işçi cəlb edilib. Onlar örtüklərin keyfiyyətini nəzərdən keçirəcək. Proses 5 gün davam edəcək. İşçilər yenilənmə işlərini koronavirusa qarşı mübarizə qaydalarına uyğun həyata keçirəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

