Dubayın Marina bölgəsindəki məşhur istirahət mərkəzində çəkilən görüntülər ölkədə böyük etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az “Times” qəzetinə istinadən xəbər verir ki,20 model çılpaq şəkil çəkdirib. Fotoların yayılmasından sonra ölkə polisi hərəkətə keçib. Araşdırmalardan sonra modellər ictimai əxlaqa zidd davranış sərgilədiyinə görə onların hamısına 6 ay iş kəsilib. Məhkəmə həmçinin onların 30 min dollar ödəməsinə qərar verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.