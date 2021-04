SON DƏQİQƏ: Elan edildi - Ərdoğanın tarixi layihəsi icra edilir

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə hazırlanan "Kanal İstanbul" layihəsinin icrası yaxın günlərdə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri Adil Karaismailoğlu açıqlama verib. O bildirib:

“Layihə ilə bağlı işlər başa çatıb. Tenderlə bağlı proses başlayıb. Çox yaxın günlərdə bu proses də başa çatacaq”.

O bildirib ki, bəzi dairələrin etirazlarına baxmayaraq, hökumət bu layihəni icra etməkdə qərarlıdır. Qeyd edək ki, İstanbul kanalı İstanbul boğazının alternativi hesab olunur. Boğazdakı keçidlərdən fərqli olaraq İstanbul kanalından keçid pullu olacaq. Müxalif dairələr isə layihənin ekoloji fəlakətəsəbəb olacağını irəli sürərək, etiraz edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

