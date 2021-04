Qarabağ müharibəsində erməni zirehli texnikalarının işə düşmədiyi barədə iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “168.am” saytı məlumat yayıb. İddialara görə, erməni generallar ordu üçün göndərilən yanacağı satıblar. Əvəzində isə zirehli texnikaların çənləri su ilə doldurulub. Müharibə vaxtı hərbçilər zirehli texnikaları işə salmaq istəsə də, alınmayıb.

Araşdırmalardan sonra məsələnin üstü açılıb.

