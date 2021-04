Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, orada yaşayan 65 yaşlı Gülağa Məmmədov özünü çoxmərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindən ataraq intihar edib.

Faktla bağlı Suraxanı Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.