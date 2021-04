Türkiyənin Manisa əyalətində 24 gün əvvəl vəfat edən qadının məzarı gəlini tərəfindən məruz qaldığı şiddət görüntülərinin yayılmasından sonra açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 88 yaşlı qadın ölüm səbəbi araşdırılmadan dəfn edilib. Lakin indi 88 yaşlı qadının gəlini tərəfindən döyüdüyünə dair görüntülər yayılıb. Güman edilir ki, qadın gəlinin şiddəti nəticəsində vəfat edib.

Araşdırmalar davam edir.

