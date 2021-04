Rusiyadan sərhəddəki vəziyyətlə bağlı: Hərbçilərin bölgəyə cəlb edilməsi..

Rusiya Prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov maraqlı bir açıqlama verib.

Metbuat.az rus KİV-nə istinadən xəbər verir ki, jurnalistlərlə görüşdə mətbuat katibi deyib ki, Rusiya ordusunun hərəkətinə görə heç kim zərrə qədər də olsa narahat olmamalıdır.

''Rusiya ordusu Rusiya əraziləri istiqamətində, ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin edəcəyini hesab etdiyi şəkildə hərəkət edir.

Rusiya Ukrayna da daxil olmaqla dünyanın heç bir ölkəsi üçün təhlükə yaratmır. Ancaq həmişə öz təhlükəsizliyinə qarşı da çox həsassdır"- deyə Peskov bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.