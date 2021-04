Əfqanıstanda Taliban terror qruplaşmasına qarşı irimiqyaslı əməliyyat təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, əməliyyatlar zamanı 75 terrorçu məhv edilib. Əməliyyatlar Zabul, Nəngəhar və digər bölgələrdə təşkil edilib. Məhv edilən terrorçular arasında qruplaşma liderləri də var.

Anar Türkeş / Metbuat.az

