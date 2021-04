İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu korrupsiya işi ilə bağlı 3-cü dəfə hakim qarşısına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli mediada Netanyahunun məhkəmə öncəsi çəkilən fotosu müzakirə mövzusuna çevrilib. Hökumət başçısı ayağını ayağının üstünə qoyaraq kameralar qarşısında əyləşib. Onun məhkəmə öncəsi özündən razı davranışlar sərgiləməsi tənqid olunub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

