Ermənilər Şuşada görün hansı işlərlə məşqul olub - FAKTLAR ortaya çıxdı / VİDEO

Əvvəldən dəhşətli görünüşü olan, eyni zamanda müharibədən də zərər görən köhnə sovet binası və bir sıra ofis sənədləri...

Metbuat.az xəbər verir ki, bir zamanlar ermənilər tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisində fəaliyyət göstərən “Artsax Bank”ın Şuşa filialından qalan ancaq bu olub.

Sənədlərdən məlum olur ki, bu şöbə əsasən Şuşada yaşayan ermənilərin pensiya kartlarının verilməsi və onlara xidmət göstərilməsi, habelə pul köçürmələri üzrə ixtisaslaşıb.

“Caliber” hərbi analitik “YouTube” layihəsinin müəllifləri bu mövzuda yeni bir video hazırlayıblar.

Daha ətraflı növbəti buraxılışda:

