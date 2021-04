İranda İsrail agenti həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Kəşfiyyat Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, həbs edilən cəsusun digər ölkələrin kəşfiyyat xidməti ilə də əlaqəsi olub. Onun İran və ya İsrail vətəndaşı olduğu açıqlanmayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.