Göyçay rayonunun Bığır kəndindən olan Şəhidimiz Əzizov Qüdrətin ailəsində bədbəxt hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 18 yaşlı şəhidin bacısı bu gün dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

