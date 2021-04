Belçikada son illərin ən böyük narkotik əməliyyatları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Antverpen hava limanında son 42 gündə 1,4 milyard dollar dəyərində narkotik maddələr ələ keçirilib. Ələ keçirilən narkotikin ümumi çəkisi 11 tondan çoxdur. Çox sayda şübhəli saxlanılıb. Araşdırmalar davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

