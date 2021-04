İnsanda qanazlığını göstərən 15 əlamət

Ölkəmizdə qanazlığı, anemiyanın bir neçə növü gənclər və qadınlar arasında çox yayılıb.

Metbuat.az bu xəstəliyin əsas əlamətlərini təqdim edir:



1.Ümumi halsızlıq, yorğunluq, iş qabiliyyətinin azalması



2.Ayaq üstə yatmaq, yuxululuq



3.Qulaqlarda küy



4.Hıçqırtı



5.Ürək döyüntülərinin artması



6.Baş gicəllənmə, xüsusən yataqdan qalxanda



7.Əllərin, üzün və ağız ətrafının ağarması, quruması



8.Taxikardiya



9.Dilin şişməsi



10.Təbaşir, əhəng kimi qeyri-adi şeyləri yeməyə meyllik



11.Burundan və damaqdan qanaçılma



12.Ağızda stomatit



13.Göz içinin sarımtıl olması



14.Tünd rəngdə sidik



15.Dırnaqların sınması, laylanması, qopması



Bu əlamətlərdən 8-10-u sizdə varsa, qan analizi verin, hemoqlobin, dəmir, ferritini yoxladin. (medicina.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.