ARB TV-də yayımlanan “Həmin Zaur” verilişi bu gün müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edən Xalq artisti, tanınmış gitara ifaçısı Rafiq Hüseynovun (Rəmiş) evindən reportaj hazırlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artistinin həyat yoldaşı Gülü Hüseynova səhhətindəki problem səbəbindən 2 aydır ki, danışa bilməyən Rəmişin son arzusunun evinə dönmək olduğunu bildirib.

Sözügedən reportajı təqdim edirik:



