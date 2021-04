Artsrun Ovannisyan vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş mətbuat katibi, nazirliyin kadrlar və hərbi-təhsil siyasəti baş idarəsinin təhsil şöbəsinin müdirinin istefa xəbərini “Sputnik Ermənistan” yayıb.

Qeyd edək ki, Ovanisyan yerli müdafiə naziri Vaqarşak Arutyunyan arasında fikir ayrılığı səbəbi ilə hələ bir həftə öncədən istefa ərizəsi yazıb.

Mənbə:Sputnik Armenia

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.