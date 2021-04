Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə məxsus “Aztelekom” MMC-nin baş direktoru Suat Paşayev koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”a Nazirlikdəki mənbə bildirib.

Məlumatda deyilir ki, ötən həftə verdiyi PCR testinin nəticəsi "müsbət" çıxmış S.Paşayev hazırda xəstəxanalardan birində müalicə alır.

Xatırladaq ki, S.Paşayev 2016-cı ilin dekabrından sözügedən dövlət şirkətinə rəhbərlik edir.

